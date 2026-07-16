«Это не имело никакого смысла». Линекер раскритиковал замены Тухеля в матче с Аргентиной

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер раскритиковал решения главного тренера английской команды Томаса Тухеля в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с Аргентиной (1:2).

«Тухель подписал новый контракт перед чемпионатом мира, но мне просто интересно, каково ему будет на этой должности сейчас. Он был приглашён, чтобы помочь нам преодолеть последнее препятствие. Подходит ли он для того, чтобы вывести нас на следующий уровень? Я никогда не прошу никого увольнять, но это зависит от него и от отношения Футбольной ассоциации. Удовлетворит ли нас полуфинал?

Мы повели в один гол и стали играть глубоко. После замен, которые он сделал, мы опустились ещё глубже. Мы стали играть в пять защитников, и была мысль: «Мы будем играть низким блоком против команды, которая хорошо с этим справляется».

На мой взгляд, это не имело никакого смысла. В плане тактики это было поразительно, если честно. Это был негативный ход. Мы все смотрели игру и говорили одно и то же. Я нахожу абсолютно непостижимым, что команда использовала такую тактику, играя против величайшего футболиста всех времен. Он [Месси] раз за разом отправлял мяч в штрафную», – приводит слова Линекера The Telegraph со ссылкой на подкаст The Rest is Football.