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Сёмин: Месси был вне сомнения лучшим в матче с Англией в полуфинале ЧМ-2026

Сёмин: Месси был вне сомнения лучшим в матче с Англией в полуфинале ЧМ-2026
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Российский тренер Юрий Сёмин оценил игру аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче 1/2 финала ЧМ-2026 со сборной Англии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Месси не будет играть против одного Ямаля в финале чемпионата мира. Он будет играть против всей сборной Испании. А Ямаль будет играть против Аргентины. Месси прекрасно провёл матч с Англией, особенно концовку встречи. В конце игры он был, вне сомнения, лучшим на поле. Он правильно сделал, что ушёл из середины поля, где было большое насыщение игроков. Стал искать для себя возможности играть на флангах. Это ему и удалось. Месси — умный игрок, который многое определяет, если не всё», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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