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Уокер: аргентинцы были умны — мелкие фолы, поздние подкаты, толчки в спину

Уокер: аргентинцы были умны — мелкие фолы, поздние подкаты, толчки в спину
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Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер после поражения англичан от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года отметил, что южноамериканцы умело использовали тактические хитрости по ходу матча. По его словам, такие действия соперника были продуманными и помогли переломить ход встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Они были умны — эти мелкие фолы, поздние подкаты, толчки в спину. Они знают, что делают. Они очень хитры в том, что творят на футбольном поле», — цитирует Уокера The Sun.

Англия открыла счёт в первом тайме, но во втором пропустила дважды и уступила путёвку в финал. Аргентина встретится с Испанией в решающем матче, а англичане завершили выступление на турнире и сыграют с Францией в матче за третье место.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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