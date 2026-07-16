Уокер: аргентинцы были умны — мелкие фолы, поздние подкаты, толчки в спину

Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер после поражения англичан от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года отметил, что южноамериканцы умело использовали тактические хитрости по ходу матча. По его словам, такие действия соперника были продуманными и помогли переломить ход встречи.

«Они были умны — эти мелкие фолы, поздние подкаты, толчки в спину. Они знают, что делают. Они очень хитры в том, что творят на футбольном поле», — цитирует Уокера The Sun.

Англия открыла счёт в первом тайме, но во втором пропустила дважды и уступила путёвку в финал. Аргентина встретится с Испанией в решающем матче, а англичане завершили выступление на турнире и сыграют с Францией в матче за третье место.