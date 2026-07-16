Уокер: аргентинцы были умны — мелкие фолы, поздние подкаты, толчки в спину
Поделиться
Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер после поражения англичан от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года отметил, что южноамериканцы умело использовали тактические хитрости по ходу матча. По его словам, такие действия соперника были продуманными и помогли переломить ход встречи.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55' 1:1 Фернандес – 85' 1:2 Мартинес – 90+2'
«Они были умны — эти мелкие фолы, поздние подкаты, толчки в спину. Они знают, что делают. Они очень хитры в том, что творят на футбольном поле», — цитирует Уокера The Sun.
Англия открыла счёт в первом тайме, но во втором пропустила дважды и уступила путёвку в финал. Аргентина встретится с Испанией в решающем матче, а англичане завершили выступление на турнире и сыграют с Францией в матче за третье место.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июля 2026
-
13:51
-
13:47
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:14
-
13:06
-
13:05
-
13:02
-
12:57
-
12:43
-
12:43
-
12:40
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:34
-
12:31
-
12:22
-
12:16
-
12:13
-
12:10
-
12:06
-
12:05
-
11:59
-
11:54
-
11:52
-
11:50
-
11:47
-
11:37
-
11:35
-
11:29
-
11:26
-
11:15
-
11:12