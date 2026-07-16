Беллингем принёс извинения болельщикам после вылета сборной Англии с ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира — 2026.

«Нам очень грустно. Я безумно хотел быть частью той сборной Англии, которая наконец-то сделает это. Стоять здесь и говорить болельщикам те же слова, которые они, вероятно, слышат уже долгие-долгие годы, — это по-настоящему опустошает. Простите нас», — приводит слова Беллингема Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сборная Англии встретится с Францией в матче за 3-е место чемпионата мира — 2026, в воскресенье, 19 июля, в 00:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).