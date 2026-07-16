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Беллингем принёс извинения болельщикам после вылета сборной Англии с ЧМ-2026

Беллингем принёс извинения болельщикам после вылета сборной Англии с ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Нам очень грустно. Я безумно хотел быть частью той сборной Англии, которая наконец-то сделает это. Стоять здесь и говорить болельщикам те же слова, которые они, вероятно, слышат уже долгие-долгие годы, — это по-настоящему опустошает. Простите нас», — приводит слова Беллингема Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сборная Англии встретится с Францией в матче за 3-е место чемпионата мира — 2026, в воскресенье, 19 июля, в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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