Бубнов определил уровень сборной России в сравнении с участником ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов определил уровень сборной России в сравнении с командой-участником чемпионата мира — 2026. Также эксперт предположил, что российская национальная команда может быть допущена до международных турниров к отбору на ЧМ-2030.

«Наша сборная… Её уровень сейчас — уровень Узбекистана. Как выступил Узбекистан [на ЧМ-2026], вы знаете. Главное, какая группа будет, и самое главное — чтобы нас допустили. Как нас допустят, я уже говорил, у нас будет минимум два года на подготовку. Можно сборную собрать. Думаю, в том составе, что она сейчас есть, там уже 80% игроков по возрасту не будет. А раньше 2030 года нам точно не разрешат [вернуться на международную арену]», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».