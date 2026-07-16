Уокер: игроки отдали кровь, пот и слёзы, но мы снова не смогли сделать это

Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года признал, что, несмотря на самоотдачу, команда вновь остановилась в шаге от решающего матча. Он подчеркнул, что на этом турнире англичане были ближе к успеху, чем на предыдущем.

«Я не хочу говорить, что зол, потому что знаю, сколько игроки отдали и чем пожертвовали, чтобы оказаться здесь. Но я понимаю разочарование болельщиков — снова. Ребята пролили кровь, пот и слёзы, чтобы у нас был шанс. Мы были почти у цели. На этот раз мы подобрались ближе, чем на прошлом чемпионате мира. Но всё равно не сделали этого», — цитирует Уокера The Sun.

Англия уступила в полуфинале и теперь встретится с Францией в матче за третье место. Аргентина вышла в финал, где сыграет с Испанией.