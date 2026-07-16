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Уокер: игроки отдали кровь, пот и слёзы, но мы снова не смогли сделать это

Уокер: игроки отдали кровь, пот и слёзы, но мы снова не смогли сделать это
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Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года признал, что, несмотря на самоотдачу, команда вновь остановилась в шаге от решающего матча. Он подчеркнул, что на этом турнире англичане были ближе к успеху, чем на предыдущем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Я не хочу говорить, что зол, потому что знаю, сколько игроки отдали и чем пожертвовали, чтобы оказаться здесь. Но я понимаю разочарование болельщиков — снова. Ребята пролили кровь, пот и слёзы, чтобы у нас был шанс. Мы были почти у цели. На этот раз мы подобрались ближе, чем на прошлом чемпионате мира. Но всё равно не сделали этого», — цитирует Уокера The Sun.

Англия уступила в полуфинале и теперь встретится с Францией в матче за третье место. Аргентина вышла в финал, где сыграет с Испанией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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