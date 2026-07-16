«Париж» объявил о выкупе защитника Копполы у «Брайтона»

Футбольный клуб «Парижа» выкупил 22-летнего защитника Диего Копполу у «Брайтона» после аренды. Об этом сообщает пресс-служба французской команды. Футболист подписал контракт до 2031 года.

В минувшем сезоне Коппола провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Диего — воспитанник футбольной академии клуба «Эллас Верона». В основном составе он дебютировал 15 декабря 2021 года в матче Кубка Италии с «Эмполи». 16 января 2022-го Коппола провёл первую игру в итальянской Серии A с «Сассуоло». 17 июня 2025 года перешёл в «Брайтон энд Хоув Альбион».

Он также выступал за молодёжные сборные Италии, 6 июня 2025-го дебютировал за главную национальную команду в матче со сборной Норвегии.