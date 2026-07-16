Жоао Гомес переходит в «Астон Виллу» — Фабрицио Романо

«Астон Вилла» согласовала трансфер полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса. Клубы достигли устного соглашения, сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сумма сделки составит € 40 млн гарантированных выплат плюс ещё €5 млн в виде бонусов. «Волки» уже приняли это предложение и разрешили бразильскому хавбеку пройти медицинский осмотр для завершения перехода. Футболист уже покинул расположение «Вулверхэмптона» и отправился на медосмотр.

В минувшем сезоне-2025/2026 Гомес принял участие в 41 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.