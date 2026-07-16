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«Монако» готов продать Головина за € 25 млн. «Зенит» претендует на игрока — Foot Mercato

«Монако» готов продать Головина за € 25 млн. «Зенит» претендует на игрока — Foot Mercato
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«Монако» в летнее трансферное окно намерен расстаться с Александром Головиным. Монегаски ведут переговоры с клубами из РПЛ и Саудовской Аравии, в числе заинтересованных — «Зенит». Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, речь идёт о полноценном трансфере. Сумма сделки оценивается в € 25 млн с учётом бонусов. Контракт 30‑летнего россиянина с «Монако» рассчитан до июня 2029 года. При этом клуб был вынужден пойти на сокращение расходов из‑за требований Национального управления по контролю за управлением клубами (DNCG).

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА и за восемь сезонов на его счету 267 матчей, 39 голов и 46 результативных передач во всех турнирах.

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