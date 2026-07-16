Бывший футболист сборной России Владислав Тернавский рассказал о трагической судьбе экс-игрока «Спартака» Владислава Дуюна. Сегодня, 16 июля, стало известно о смерти Дуюна. Последние годы Владислав боролся с тяжёлым заболеванием — у него был диагностирован рак.

«Мы дружили с Владиславом Дуюном. Буквально в субботу с ним общался, а в понедельник вот это произошло… Мы познакомились с Дуюном в «Ростсельмаше», теперь он называется «Ростов». Там полтора года играли и, когда закончили карьеры, оба жили в Москве. Он поддерживал связь и с Кириченко, который тренировал «Текстильщик» из Иванова, и с Владиславом Прудиусом.

Мы так и поддерживали отношения, но, к сожалению, такое случилось. По футбольным критериям он всегда был трудолюбивым на поле и никогда никому не предъявлял претензий. У него умерла супруга от онкологии в 2015 году. И осталось трое детей — две девочки и один мальчик. Старшей дочери 18 лет, мальчику — 16 лет, он учится в военном училище. Младшей дочери — 14 лет», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.