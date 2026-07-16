Уокер: дальний удар Фернандеса вернул Аргентину в игру, Англия сама должна была бить чаще

Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер, комментируя поражение от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года, отметил закономерность, с которой южноамериканцы переломили ход встречи. По его словам, гол Энцо Фернандеса стал следствием того, чего не хватало самим англичанам на протяжении всего турнира.
«Я бывал в такой ситуации с «Манчестер Сити»: команда выходит вперёд, запирается, а в итоге класс соперника сказывается. Если продолжать стучаться в дверь, рано или поздно она откроется. Дальний удар Энцо Фернандеса вернул их в игру — именно то, что, как я говорил, мы сами должны были делать на этом турнире», — цитирует Уокера The Sun.
Англия вышла вперёд в первом тайме благодаря голу Энтони Гордона, но во втором тайме Фернандес сравнял счёт ударом с дальней дистанции, а Лаутаро Мартинес в компенсированное время забил победный мяч. Аргентина вышла в финал, где встретится с Испанией, а Англия сыграет с Францией в матче за третье место.
- 16 июля 2026
-
13:53
-
13:51
-
13:47
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:14
-
13:06
-
13:05
-
13:02
-
12:57
-
12:43
-
12:43
-
12:40
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:34
-
12:31
-
12:22
-
12:16
-
12:13
-
12:10
-
12:06
-
12:05
-
11:59
-
11:54
-
11:52
-
11:50
-
11:47
-
11:37
-
11:35
-
11:29
-
11:26
-
11:15