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Уокер: дальний удар Фернандеса вернул Аргентину в игру, Англия сама должна была бить чаще

Уокер: дальний удар Фернандеса вернул Аргентину в игру, Англия сама должна была бить чаще
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Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер, комментируя поражение от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года, отметил закономерность, с которой южноамериканцы переломили ход встречи. По его словам, гол Энцо Фернандеса стал следствием того, чего не хватало самим англичанам на протяжении всего турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Я бывал в такой ситуации с «Манчестер Сити»: команда выходит вперёд, запирается, а в итоге класс соперника сказывается. Если продолжать стучаться в дверь, рано или поздно она откроется. Дальний удар Энцо Фернандеса вернул их в игру — именно то, что, как я говорил, мы сами должны были делать на этом турнире», — цитирует Уокера The Sun.

Англия вышла вперёд в первом тайме благодаря голу Энтони Гордона, но во втором тайме Фернандес сравнял счёт ударом с дальней дистанции, а Лаутаро Мартинес в компенсированное время забил победный мяч. Аргентина вышла в финал, где встретится с Испанией, а Англия сыграет с Францией в матче за третье место.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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