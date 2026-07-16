Уокер: дальний удар Фернандеса вернул Аргентину в игру, Англия сама должна была бить чаще

Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер, комментируя поражение от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года, отметил закономерность, с которой южноамериканцы переломили ход встречи. По его словам, гол Энцо Фернандеса стал следствием того, чего не хватало самим англичанам на протяжении всего турнира.

«Я бывал в такой ситуации с «Манчестер Сити»: команда выходит вперёд, запирается, а в итоге класс соперника сказывается. Если продолжать стучаться в дверь, рано или поздно она откроется. Дальний удар Энцо Фернандеса вернул их в игру — именно то, что, как я говорил, мы сами должны были делать на этом турнире», — цитирует Уокера The Sun.

Англия вышла вперёд в первом тайме благодаря голу Энтони Гордона, но во втором тайме Фернандес сравнял счёт ударом с дальней дистанции, а Лаутаро Мартинес в компенсированное время забил победный мяч. Аргентина вышла в финал, где встретится с Испанией, а Англия сыграет с Францией в матче за третье место.