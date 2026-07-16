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Месси: мы знали, что по-футбольному превосходим англичан

Месси: мы знали, что по-футбольному превосходим англичан
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал удачное выступление национальной команды на стадии полуфинала чемпионата мира — 2026. Накануне, 15 июля, южноамериканская команда обыграла сборную Англии (2:1) и пробилась в финал турнира. В решающем матче аргентинцы сыграют с национальной командой Испании.

«Если бы мы проиграли Англии, это бы вызвало волну негодования. Мы не дали им такого шанса. Мы знали, что по-футбольному мы превосходим англичан!» — приводит слова Месси Actu Foot.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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