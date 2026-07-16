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В Англии напомнили телефон для жертв домашнего насилия после поражения в полуфинале ЧМ

В Англии напомнили телефон для жертв домашнего насилия после поражения в полуфинале ЧМ
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В Англии напомнили специальный телефон для жертв домашнего насилия после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Соответствующее сообщение было опубликовано в аккаунте Politics UK в социальной сети Х. В 1/2 финала турнира сборная Англии проиграла Аргентине со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Согласно статистике, во время крупных футбольных турниров подобные преступления фиксируются чаще. В исследованиях подчёркивается, что футбол сам по себе не является причиной насилия, однако алкоголь, эмоциональное напряжение и накал вокруг матчей могут усилить уже существующие проблемы в семьях.

По имеющимся в общем доступе данным, во время игр сборной Англии число подобных инцидентов растёт. Особенно заметный скачок фиксируют после поражений команды, уровень домашнего насилия в стране вырастает на 38%.

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