В Англии напомнили телефон для жертв домашнего насилия после поражения в полуфинале ЧМ

В Англии напомнили специальный телефон для жертв домашнего насилия после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Соответствующее сообщение было опубликовано в аккаунте Politics UK в социальной сети Х. В 1/2 финала турнира сборная Англии проиграла Аргентине со счётом 1:2.

Согласно статистике, во время крупных футбольных турниров подобные преступления фиксируются чаще. В исследованиях подчёркивается, что футбол сам по себе не является причиной насилия, однако алкоголь, эмоциональное напряжение и накал вокруг матчей могут усилить уже существующие проблемы в семьях.

По имеющимся в общем доступе данным, во время игр сборной Англии число подобных инцидентов растёт. Особенно заметный скачок фиксируют после поражений команды, уровень домашнего насилия в стране вырастает на 38%.