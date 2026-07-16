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Алексис Мак Аллистер высказался о стиле команд-финалистов чемпионата мира — 2026

Алексис Мак Аллистер высказался о стиле команд-финалистов чемпионата мира — 2026
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Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер поделился мыслями о выходе национальных команд в финал турнира. В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Футбол становится всё более и более физически требовательным… И именно поэтому так важно, что две команды, которые играют в хороший футбол, вышли в финал», — приводит слова Мак Аллистера Фабрицио Романо в социальной сети X.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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