Новичок «Баварии» Сайбари: очень интересует «Альянц Арена», первый раз будет особенным

Новый игрок мюнхенской «Баварии» Исмаэль Сайбари в среду, 15 июля, впервые побывал на клубной базе на Зэбенер Штрассе и поделился впечатлениями. 25‑летний марокканец признался, что с нетерпением ждёт возможности выйти на домашнюю арену в официальном матче.

«Меня очень интересует «Альянц Арена». Я никогда не играл там раньше. Первый раз точно будет особенным», — цитирует Сайбари пресс‑служба «Баварии».

Футболист подписал контракт с мюнхенским клубом ещё на групповом этапе чемпионата мира 2026 года, оформив сделку в нью‑йоркском офисе «Баварии». Теперь он вместе с семьёй посетил тренировочную базу и познакомился с персоналом. Член правления «Баварии» по спортивным вопросам Макс Эберль пояснил, что клуб работал над трансфером задолго до мундиаля: «Ключевой момент в том, что мы заняли позицию по нему на ранней стадии, потому что знали о способностях Исмаэля и с самого начала смогли показать ему конкретную перспективу у нас».

На чемпионате мира Сайбари забил по голу в каждом из трёх матчей группового этапа — в ворота Бразилии, Шотландии и Гаити, а также реализовал решающий пенальти в послематчевой серии 1/16 финала с Нидерландами. В 1/4 финала с Францией он не участвовал из‑за повреждения, а Марокко покинуло турнир. К тренировкам с «Баварией» Сайбари приступит позже — сейчас он находится в отпуске.