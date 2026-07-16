Мюллер: не могу поверить и понять, почему Англия начала играть именно так после 1:0

Бывший полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер остался в недоумении от игры сборной Англии во втором тайме 1/2 финала матча чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:2).

«Я не могу поверить и понять, почему Англия начала играть именно так после того, как повела в счёте. Я не понимаю, почему они сами позволили Аргентине раз за разом подавать в штрафную из идеальных позиций для навесов», — сказал Мюллер в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Англия примет участие в игре за третье место, где встретится со сборной Франции. В финале турнира Аргентина сыграет с командой Испании.