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Мюллер: не могу поверить и понять, почему Англия начала играть именно так после 1:0

Мюллер: не могу поверить и понять, почему Англия начала играть именно так после 1:0
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Бывший полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер остался в недоумении от игры сборной Англии во втором тайме 1/2 финала матча чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Я не могу поверить и понять, почему Англия начала играть именно так после того, как повела в счёте. Я не понимаю, почему они сами позволили Аргентине раз за разом подавать в штрафную из идеальных позиций для навесов», — сказал Мюллер в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Англия примет участие в игре за третье место, где встретится со сборной Франции. В финале турнира Аргентина сыграет с командой Испании.

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