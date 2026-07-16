15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: Ямаль сейчас не играет громадную роль в сборной Испании, есть другие игроки

Сёмин: Ямаль сейчас не играет громадную роль в сборной Испании, есть другие игроки
Комментарии

Российский тренер Юрий Сёмин высказался об испанском вингере Ламине Ямале по итогам матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Испании (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Ямаль сейчас не играет громадную роль в сборной Испании. В этой команде другие игроки играют важнейшую роль. Это Родри, который, вне сомнения, лучший игрок чемпионата мира. Это Ольмо, который работает по всему полю. Это два центральных защитника — Кубарси и Лапорт, вратарь. Эти люди играют главную роль в сборной Испании, как и левый защитник Кукурелья.

А Ямаль на сегодняшний момент не был лучшим игроком сборной. Он играет на команду, молодец! Испания — это команда, которая прекрасно играет одинаково хорошо как в атаке, так и в обороне. И все подчинены этой дисциплине, которая есть. И все ей подчинены — и Ямаль, и все остальные», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Материалы по теме
Габриэль Батистута определил три лучшие команды чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android