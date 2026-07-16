Сёмин: Ямаль сейчас не играет громадную роль в сборной Испании, есть другие игроки

Российский тренер Юрий Сёмин высказался об испанском вингере Ламине Ямале по итогам матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Испании (0:2).

«Ямаль сейчас не играет громадную роль в сборной Испании. В этой команде другие игроки играют важнейшую роль. Это Родри, который, вне сомнения, лучший игрок чемпионата мира. Это Ольмо, который работает по всему полю. Это два центральных защитника — Кубарси и Лапорт, вратарь. Эти люди играют главную роль в сборной Испании, как и левый защитник Кукурелья.

А Ямаль на сегодняшний момент не был лучшим игроком сборной. Он играет на команду, молодец! Испания — это команда, которая прекрасно играет одинаково хорошо как в атаке, так и в обороне. И все подчинены этой дисциплине, которая есть. И все ей подчинены — и Ямаль, и все остальные», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.