Магомед-Шапи Сулейманов назвал главный сюрприз и главное разочарование ЧМ-2026

Нападающий американского «Спортинг Канзас‑Сити» Магомед‑Шапи Сулейманов ответил на вопрос, что его больше всего удивило и что разочаровало на проходящем в эти дни чемпионате мира — 2026. Так, со знаком плюс Сулейманов отметил сборную Кабо-Верде, а со знаком минус — национальную команду Бразилии.

«Если брать за скобки Лео Месси, наверное, меня очень удивила сборная Кабо-Верде. Их команда. Я, правда, игроков не знаю. Не скажу, что я там сильный фанат вратаря этого… Возиньи, да. Но я думаю, что он нормально хайпанул на этом чемпионате мира. Главное разочарование? Бразильцы. Вся сборная Бразилии. И, наверное, Анчелотти», — сказал Сулейманов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.