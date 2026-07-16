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Лесли Угочукву перешёл из «Бёрнли» в «Галатасарай»

Лесли Угочукву перешёл из «Бёрнли» в «Галатасарай»
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«Галатасарай» подписал 22-летнего полузащитника Лесли Угочукву, сообщает пресс-служба турецкого клуба. В минувшем сезоне футболист выступал за «Бёрнли».

«Мы приветствуем Лесли в «Галатасарае» и желаем ему успешной карьеры в жёлто-красной футболке», – говорится в сообщении турецкого клуба.

Игрок начал профессиональную карьеру в основной команде «Ренна» в 2021 году. Летом 2023-го Угочукву стал игроком «Челси». Он также выступал за «Саутгемптон» на правах аренды, а позже перешёл в «Бёрнли». Лесли играл за сборные Франции разных возрастов.

Полузащитник провёл 60 матчей за «Ренн», 15 – за «Челси» и 31 – за «Саутгемптон». В сезоне-2025/2026 он сыграл 35 матчей за «Бёрнли», забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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