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«Астон Вилла» и «Брайтон» проявляют интерес к Рубену Варгасу — ABC de Sevilla

«Астон Вилла» и «Брайтон» проявляют интерес к Рубену Варгасу — ABC de Sevilla
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Английские «Астон Вилла» и «Брайтон» продолжают активно следить за полузащитником испанской «Севильи» Рубеном Варгасом. Испанский клуб готов рассмотреть предложения о трансфере 27-летнего швейцарца в районе € 20 млн и уже готовится к его возможному уходу, сообщает издание ABC de Sevilla.

В руководстве «Севильи» считают, что успешное выступление Варгаса на прошедшем чемпионате мира 2026 года заметно повысило его рыночную стоимость. Варгас выступает за «Севилью» с января 2025 года. Его действующее соглашение с рассчитано до лета 2029 года.

В минувшем сезоне-2025/2026 Варгас принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

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