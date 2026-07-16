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Бубнов выставил оценки игрокам сборных Испании и Франции после полуфинала ЧМ-2026

Бубнов выставил оценки игрокам сборных Испании и Франции после полуфинала ЧМ-2026
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выставил оценки игрокам национальных сборных Испании и Франции после матча полуфинала чемпионата мира — 2026. Победу со счётом 2:0 в этой встрече одержали испанцы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Так, Бубнов оценил игру французов на «четыре с минусом», испанских футболистов — на «пятёрку». В финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании сыграет с Аргентиной, которая накануне обыграла Англию 2:1.

Фото: «Коммент.Шоу»

Фото: «Коммент.Шоу»

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

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