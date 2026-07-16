Беллингем рассказал о деталях спора с Месси в полуфинале ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал эпизод с эмоциональным разговором на поле с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси во время первого тайма полуфинального матча чемпионата мира — 2026.

«На самом деле мы просто обсуждали фол, ничего плохого в этом не было. Я посчитал, что чуть раньше на мне нарушили правила, а он подошёл и спросил: «А как насчет фола на мне?». На что я просто ответил: «Да ладно, ты достаточно силен, чтобы справляться с такими ударами», — приводит слова Беллингема talkSPORT.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.