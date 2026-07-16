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Беллингем рассказал о деталях спора с Месси в полуфинале ЧМ-2026

Беллингем рассказал о деталях спора с Месси в полуфинале ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал эпизод с эмоциональным разговором на поле с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси во время первого тайма полуфинального матча чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«На самом деле мы просто обсуждали фол, ничего плохого в этом не было. Я посчитал, что чуть раньше на мне нарушили правила, а он подошёл и спросил: «А как насчет фола на мне?». На что я просто ответил: «Да ладно, ты достаточно силен, чтобы справляться с такими ударами», — приводит слова Беллингема talkSPORT.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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