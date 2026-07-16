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Пирс Морган: поток оскорблений, обрушившийся на голову Томаса Тухеля, просто абсурден

Пирс Морган: поток оскорблений, обрушившийся на голову Томаса Тухеля, просто абсурден
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Британский телеведущий Пирс Морган высказался о поражении сборной Англии от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года (1:2) и заступился за главного тренера английской команды Томаса Тухеля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Да, Англия играла слишком оборонительно. Но поток оскорблений, обрушившийся сегодня на голову Томаса Тухеля, просто абсурден. Он был в пяти минутах от того, чтобы вывести нас в наш первый финал чемпионата мира за 60 лет. И если бы мы продержались, сегодня те же самые люди, которые сейчас его поливают грязью, прославляли бы его как героя», – написал Морган на своей странице в социальной сети Х.

В матче за третье место Англия сыграет со сборной Франции. Аргентина в финале встретится с командой Испании.

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