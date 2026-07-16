Месси — о выходе в финал ЧМ: то, что делает эта команда — безумие, пять финалов!

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси эмоционально высказался после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира — 2026.

«То, что делает эта команда — просто безумие: пять финалов! Мы приехали сюда в статусе действующих чемпионов мира, мы были лучшей командой на протяжении последних четырех лет, и сегодня мы снова в числе двух сильнейших сборных планеты. Нас ждёт ещё один финал», — приводит слова Месси Фабрицио Романо в социальной сети X.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.