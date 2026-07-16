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В ЦСКА ответили, насколько важно для клуба сохранить Дмитрия Баринова

В ЦСКА ответили, насколько важно для клуба сохранить Дмитрия Баринова
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос, насколько важно было бы сохранить полузащитника Дмитрия Баринова в команде.

«Очень важно. Он опытный, квалифицированный игрок. Пример для молодёжи, которой у нас в составе очень много. Нам нужен такой опытный дядька, и мы на него рассчитываем», — приводит слова Игдисамова «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что в услугах хавбека заинтересован АЕК, который возглавляет Марко Николич. Под руководством сербского специалиста Баринов выступал за «Локомотив». Дмитрий перешёл в ЦСКА в январе и с тех пор провёл за армейцев 15 матчей с учетом чемпионата и Фонбет Кубка России.

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