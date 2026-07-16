Елагин: на ЧМ-2026 будет два чемпиона

Известный комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Бегу впереди паровоза, но для меня нынешний ЧМ — удался на славу! Я увидел уже чемпионов мира: их два — Аргентина и Испания, независимо от результата финала. Чемпион мира — это не только кубок и золотые медали. Это — состояние футбольной души, которая сочиняет гимн игре! Гимн — команде! Именно поэтому Винисиус с Неймаром НИКОГДА не будут чемпионами! Месси живёт в футболе, следуя заветам Станиславского: любите футбол в себе, а не себя в футболе. Да простит меня великий реформатор, что его формулу перефразировал применительно к этой великой игре», — написал Елагин в своём телеграм-канале.