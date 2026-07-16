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«Ливерпуль» и Собослаи договорились о продлении контракта — Джейкобс

«Ливерпуль» и Собослаи договорились о продлении контракта — Джейкобс
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Венгерский полузащитник Доминик Собослаи продлит контракт с «Ливерпулем». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

По информации источника, английский клуб достиг принципиальной договоренности с 25-летним футболистом о подписании нового соглашения. Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года.

В минувшем сезоне Собослаи провёл 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Он был признан лучшим игроком клуба в сезоне-2025/2026.

Доминик выступает за «Ливерпуль» с июля 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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