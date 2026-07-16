Вингером «Барселоны» интересуются клубы из шести лиг

Вингер «Барселоны» Руни Барджи может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно. После приобретения Энтони Гордона и Карима Адейеми главный тренер Ханс‑Дитер Флик не рассчитывает на шведского футболиста, и клуб работает над вариантами его ухода, сообщает Mundo Deportivo.

Интерес к 20‑летнему игроку проявляют команды из Бундеслиги, Эредивизии, Лиги 1, португальской Суперлиги и Серии А. Среди возможных претендентов называются «Астон Вилла», «Сандерленд», «Эвертон», «Фулхэм», «Брайтон», «Лидс Юнайтед», «Аякс», «Марсель», «Порту», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

Сам Барджи, по информации источника, предпочитает вариант с арендой и не хочет окончательно покидать «Барселону». Клуб, в свою очередь, рассчитывает завершить сделку до старта предсезонного сбора в Англии 27 июля. Год назад каталонцы заплатили за шведа € 2,5 млн.