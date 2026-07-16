В «Ахмате» отреагировали на трансферный запрет со стороны ФИФА

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на новость о трансферном запрете со стороны ФИФА. Ограничения на клуб были наложены 14 июля.

«Думаю, что сама ФИФА не до конца понимает, с чем связано это решение. Это связано с тем, что есть клиринговый центр, куда должны платиться солидарные взносы. В открытии счёта в этом клиринговом центре нам отказывают из-за санкций. На наши обращения никакой позитивной обратной реакции нет. Мы им говорим: если вы не даёте нам открыть счета в этом центре, чтобы мы всё оплатили, то дайте нам механизм, как мы можем закрыть этот вопрос. ФИФА не предлагает нам ничего. Вместо того чтобы найти пути разрешения этой спорной ситуации, накладывает на нас бан — это всё, что делает ФИФА. Мы пойдём в CAS — что мы ещё можем сделать в этой ситуации», — приводит слова Айдамирова «РИА Новости Спорт».