15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ахмате» отреагировали на трансферный запрет со стороны ФИФА

В «Ахмате» отреагировали на трансферный запрет со стороны ФИФА
Комментарии

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на новость о трансферном запрете со стороны ФИФА. Ограничения на клуб были наложены 14 июля.

«Думаю, что сама ФИФА не до конца понимает, с чем связано это решение. Это связано с тем, что есть клиринговый центр, куда должны платиться солидарные взносы. В открытии счёта в этом клиринговом центре нам отказывают из-за санкций. На наши обращения никакой позитивной обратной реакции нет. Мы им говорим: если вы не даёте нам открыть счета в этом центре, чтобы мы всё оплатили, то дайте нам механизм, как мы можем закрыть этот вопрос. ФИФА не предлагает нам ничего. Вместо того чтобы найти пути разрешения этой спорной ситуации, накладывает на нас бан — это всё, что делает ФИФА. Мы пойдём в CAS — что мы ещё можем сделать в этой ситуации», — приводит слова Айдамирова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
ФИФА наложила запрет на «Ахмат» по регистрации новых футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android