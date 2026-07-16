Тренер ЦСКА Игдисамов заявил о необходимости усиления в каждую линию

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил о необходимости усиления в каждую линию армейской команды. Он призвал адресовать трансферные вопросы спортивному отделу.

«Вопрос трансферов должен быть адресован спортивному отделу. Хотелось бы усиления в каждую линию. Списки были переданы в спортивный отдел. Дальше уже они работают. Надеюсь, что в ближайшее время трансферы будут на вход. Трансферы на выход? У нас каждый игрок важен. Как только будет информация, что мы с кем-то договорились, будем рассматривать позиции на выход», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.