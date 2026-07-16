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Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что Акинфеев не скоро вернётся в общую группу

Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что Акинфеев не скоро вернётся в общую группу
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Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что капитан и вратарь команды Игорь Акинфеев не скоро вернётся в общую группу. 40-летний голкипер пропустил концовку прошлого сезона из-за полученного повреждения.

«Точных сроков восстановления Акинфеева не могу сказать. Есть положительная динамика. Он чувствует себя лучше. Но не скоро вернётся в общую группу», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА завершил сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар».

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