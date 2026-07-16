Кафу признался, что поддерживал Кабо-Верде в матче чемпионата мира — 2026 с Аргентиной

Бывший капитан сборной Бразилии и чемпион мира — 2002 Кафу признался, что поддерживал сборную Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Аргентины. Встреча завершилась победой аргентинцев со счётом 3:2.

— Вы поддерживали Кабо-Верде в матче с Аргентиной?

— Если говорить честно, Кабо-Верде играли лучше, чем Аргентина, но, к сожалению, на поле был игрок по имени Месси, который делает разницу. И дело не в судействе. Месси играет на поле решающую роль.

— То есть поддерживали Кабо-Верде?

— Конечно. В любом случае за Кабо-Верде, — сказал Кафу в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».