Кафу признался, что поддерживал Кабо-Верде в матче чемпионата мира — 2026 с Аргентиной
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Бывший капитан сборной Бразилии и чемпион мира — 2002 Кафу признался, что поддерживал сборную Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Аргентины. Встреча завершилась победой аргентинцев со счётом 3:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29' 1:1 Дуарте – 59' 2:1 Мартинес – 92' 2:2 Лопеш Кабрал – 103' 3:2 Боржеш – 111'
— Вы поддерживали Кабо-Верде в матче с Аргентиной?
— Если говорить честно, Кабо-Верде играли лучше, чем Аргентина, но, к сожалению, на поле был игрок по имени Месси, который делает разницу. И дело не в судействе. Месси играет на поле решающую роль.
— То есть поддерживали Кабо-Верде?
— Конечно. В любом случае за Кабо-Верде, — сказал Кафу в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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