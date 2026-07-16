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Тренер ЦСКА Игдисамов назвал задачи клуба в новом сезоне

Тренер ЦСКА Игдисамов назвал задачи клуба в новом сезоне
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Главный тренер московского ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал задачи армейской команды в сезоне-2026/2027. По его словам, ЦСКА хочет финишировать в тройке лидеров РПЛ и завоевать Фонбет Кубок России.

«Задачи стоят самые максимальные, как всегда. Это ЦСКА, здесь других задач не ставится. Мы все спортсмены и амбициозные люди. Мы выходим на поле не для того, чтобы просто мяч покатать, а обыграть соперника и подняться как можно выше. Результат — попадание на пьедестал. Всегда хочется закончить сезон, повесив на себя медаль, поднять Кубок. Будем стремится к этому», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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