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Тренер ЦСКА Игдисамов: хотелось бы, чтобы сборная Аргентины победила на чемпионате мира

Тренер ЦСКА Игдисамов: хотелось бы, чтобы сборная Аргентины победила на чемпионате мира
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Главный тренер ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал своего фаворита на чемпионате мира — 2026. Он выделил сборную Аргентины, пожелав Лионелю Месси завершить карьеру крупным мировым трофеем.

«Если говорить с точки зрения эмоций, хотелось бы, чтобы Аргентина выиграла чемпионат мира — проводить Месси. Думаю, это его последний чемпионат. Месси — величайший игрок. Было бы здорово так завершить карьеру, если он собирается, конечно. Но настолько организованной сборной Испании давно не было. У них будет преимущество в игре в финале. Но хотелось бы, чтобы победила Аргентина», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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