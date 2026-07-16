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«Ливерпуль» сделал запрос по вингеру из АПЛ с отступными в £ 130 млн — TEAMtalk

«Ливерпуль» сделал запрос по вингеру из АПЛ с отступными в £ 130 млн — TEAMtalk
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«Ливерпуль» проявляет предметный интерес к вингеру «Борнмута» Райану. Клуб уже навёл справки о 19‑летнем бразильце, который рассматривается как один из кандидатов на долгосрочную замену Мохаммеду Салаху, сообщает TEAMtalk.

Новый главный тренер мерсисайдцев Андони Ираола, работавший с Райаном в «Борнмуте», дал положительную оценку игроку и считает его потенциал исключительно высоким. «Ливерпуль» интересовался футболистом ещё до его переезда в Англию из «Васко да Гама» в январе этого года, но «Борнмут» действовал быстрее. Во второй половине сезона Райан отметился пятью голами и двумя передачами в 13 матчах Премьер‑лиги, быстро адаптировавшись к чемпионату, и попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

По данным источника, в контракте игрока прописана опция выкупа в размере £ 130 млн (€ 153 млн), однако она вступит в силу не ранее 2027‑го. Сейчас «Борнмут» полностью контролирует ситуацию и не намерен отпускать одного из своих самых перспективных игроков спустя полгода после перехода. Помимо «Ливерпуля», за развитием Райана следят «Барселона», «Бавария» и «Пари Сен‑Жермен». Мерсисайдцы также продолжают прорабатывать альтернативные варианты, включая Янкубу Минте из «Брайтона» и Криссенсио Саммервилла.

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