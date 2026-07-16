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«Комо» объявил о заключении контракта с полузащитником Маттия Либерали

«Комо» объявил о заключении контракта с полузащитником Маттия Либерали
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«Комо» подписал контракт с итальянским полузащитником Маттия Либерали, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2031 года.

«Это настоящий кайф — начать свой путь в «Комо». Я очень хочу развиваться и совершенствоваться, и обнаружил, что у нас с клубом много общего в этом отношении. Я также поговорил с тренером, и думаю, что игровая философия идеально мне подходит. Я с нетерпением жду выхода на поле и встречи с болельщиками», — приводит слова Либерали сайт «Комо».

Либерали является воспитанником «Милана». Маттия дебютировал в составе «россонери» 15 декабря 2024 года, выйдя в стартовом составе в домашнем матче Серии А с «Дженоа» (0:0).

В сезоне-2025/2026 итальянец провёл 30 матчей за «Катандзаро» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8,50 млн.

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