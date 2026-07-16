Игдисамов оценил физическую готовность футболистов ЦСКА к сезону

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил физическую готовность футболистов армейской команды к новому сезону. Он отметил, что игроки пребывают в разном состоянии. Команда пока ещё на 100% не готов к сезону, но ситуация находится под контролем, отметил тренер.

«К общему знаменателю мы не можем быть подведены. Игроки сборных приехали позже. Некоторые другие футболисты приехали с травмами и залечивают их. У нас работает новый тренер по физподготовке. Всё под строгим контролем. Команда не готова полностью, но на одном этапе функциональной подготовки», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.