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Игдисамов оценил физическую готовность футболистов ЦСКА к сезону

Игдисамов оценил физическую готовность футболистов ЦСКА к сезону
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Главный тренер московского ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил физическую готовность футболистов армейской команды к новому сезону. Он отметил, что игроки пребывают в разном состоянии. Команда пока ещё на 100% не готов к сезону, но ситуация находится под контролем, отметил тренер.

«К общему знаменателю мы не можем быть подведены. Игроки сборных приехали позже. Некоторые другие футболисты приехали с травмами и залечивают их. У нас работает новый тренер по физподготовке. Всё под строгим контролем. Команда не готова полностью, но на одном этапе функциональной подготовки», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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