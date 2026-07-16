Футболист ЦСКА Баринов рассказал о работе с новым тренерским штабом

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал о работе с новым тренерским штабом армейцев. Сейчас главным тренером красно-синих является Дмитрий Игдисамов, который ранее работал вместе с бывшим главным тренером ЦСКА Фабио Челестини.

«Дмитрий Игоревич Игдисамов и с Фабио работал. Что-то взял у него в той работе и сейчас прививает нам своё. Никаких отличий нет. Есть корректировки, но о них не могу рассказать. Вся команда понимает новый тренерский штаб. Работаем и тренируемся», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА завершил сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар».