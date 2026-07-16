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Игдисамов прокомментировал информацию об интересе из Европы к защитнику ЦСКА Данилову

Игдисамов прокомментировал информацию об интересе из Европы к защитнику ЦСКА Данилову
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Главный тренер ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал информацию об интересе из Европы к молодому защитнику армейцев Кириллу Данилову. Специалист дал понять, что футболист не покинет московскую команду в летнее трансферное окно, так как на него рассчитывают в следующем сезоне.

«К Данилову был предметный интерес из Европы. Но эта тема закрыта. Он футболист ЦСКА. Мы на него рассчитываем. Ему надо закрепится в команде, сборной и радовать наших болельщиков. А уже потом думать о Европе и больших клубах. Потенциал ещё надо реализовать», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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