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«У Гагарина тоже не было опыта». Тренер ЦСКА Игдисамов ответил Бубнову

«У Гагарина тоже не было опыта». Тренер ЦСКА Игдисамов ответил Бубнову
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил футбольном эксперту Александру Бубнову, который ранее усомнился в том, что специалист обладает достаточным опытом, чтобы работать в армейском клубе.

«Что касается слов Александра Викторовича Бубнова о моей неопытности, у Гагарина тоже не было опыта до 12 апреля 1961 года. И при этом он сказал: «Поехали», и совершил свой первый полет», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА завершил сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар».

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