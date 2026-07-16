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«Перестань распространять чушь». ЦСКА публично обратился к Фабрицио Романо

«Перестань распространять чушь». ЦСКА публично обратился к Фабрицио Романо
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Пресс-служба ЦСКА обратилась к известному инсайдеру Фабрицио Романо, оставив комментарий под его публикацией в социальной сети X, где говорится, что армейцы предлагали € 5 млн в год аргентинскому вингеру «Бока Хуниорс» Эсекьелю Себальосу. По информации Романо, футболист отказал ЦСКА ради перехода в «Наполи».

«Фабрицио, перестань распространять чушь. Ты уважаемый журналист. ЦСКА никогда не предлагал ни одному игроку € 5 млн чистыми в год. Переговоры с «Бокой» завершились в феврале — ни сделки, ни предложения личного контракта игроку не было. Мы не ищем вингеров в это трансферное окно. Перестань использовать наше имя, чтобы раскручивать сделки и искусственно завышать требования», — сказано в сообщении пресс-службы армейцев.

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