Экс-капитан Бразилии Кафу ответил на вопрос, почему футболисты постоянно плачут

Бывший защитник сборной Бразилии и чемпион мира — 2002 Кафу ответил на вопрос, почему современные футболисты постоянно плачут.

— Почему все футболисты сейчас постоянно плачут?

— Если игрок плачет после поражения по окончании турнира или чемпионата — это потому, что у него живые эмоции. Возможно, они плачут, потому что не добились поставленной цели. Способность плакать — неотъемлемая черта великих чемпионов.

— А какой футбол мог заставить вас расплакаться?

— Я не эмоциональный человек. В этом смысле я весьма холоден. Я же был на первых ролях сборной Бразилии, был кумиром для народа нашей страны. Я как капитан должен был демонстрировать стойкость, лидерские качества и спокойствие. Быть и отцом, и дедушкой нашего народа. Конечно, скрывшись от камер, сидя в своей комнате, я плакал от поражений — это нормально, — сказал Кафу в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».