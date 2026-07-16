«Чисто тренерское поражение». Елагин — о полуфинале ЧМ-2026 между Францией и Испанией

Известный футбольный комментатор Александр Елагин высказался по итогам полуфинального матча чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Испании. Победу со счётом 2:0 в прошедшей встрече одержали испанцы.

— Это был отличный матч сборной Испании или плохая игра Франции? Чего больше?

— Мне кажется, что это тренерское поражение Дешама. На мой взгляд. Потому что я, честно говоря, ожидал совершенно другую игру, другую Францию. Но с другой стороны, это же первая игра французов против сильного соперника по большому счёту. Потому что те, кто был до того, это, конечно же, команды, которые не входят в топ, скажем так. И первое такое испытание… И великолепная Франция, которой пели дифирамбы, слагали поэмы в честь их атакующей игры… Но это, конечно, авантюрно, что сделал Дешам, поставив против Испании двух полузащитников. Всего лишь двух, — сказал Елагин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».