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Футболист ЦСКА Баринов: Игдисамов вернул меня на мою позицию

Футболист ЦСКА Баринов: Игдисамов вернул меня на мою позицию
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Опорный полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал, что новый главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов вернул его на родную позицию в центре поля. Прошлые тренеры пытались использовать Дмитрия ближе к атаке.

«Игдисамов вернул меня на мою позицию. Мне там комфортно играть и приносить команде пользу. Постараемся улучшить наши результаты и быть как можно выше.

Не сказать, что мне нравится позиция центрального защитника. Я любитель побегать на поле. Не планирую возвращаться на эту позицию. Если будет какая-то сложная ситуация, я готов выступить там, но не на постоянной основе», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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