Клубы РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов в сезоне-2026/2027

Клубы Российской Премьер-Лиги утвердили модель распределения доходов и расходов в сезоне-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

«Общее собрание согласовало проекты договоров с партнёрами лиги – АО «Альфа-Банк», ООО «Национальный спортивный телеканал», АО «Национальная система платёжных карт» (платёжная система «Мир»).

Согласована модель распределения доходов и расходов АФК «РПЛ» на сезон-2026/2027: средства будут распределены в соотношении 50:50 по двум критериям: первая половина будет выплачена клубам в равных долях, вторая – в зависимости от результата в сезоне-2025/2026. Кроме того часть средств выделена в отдельный призовой фонд, который будет распределён после завершения сезона по двум критериям – посещаемость и медиа-активности.

Продлены полномочия Правления и Ревизионной комиссии для доработки условий договора делегирования", — говорится в опубликованном сообщении.