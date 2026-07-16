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«Лидс» работает над переходом защитника «Удинезе» Умара Соле — tutto mercato

«Лидс» работает над переходом защитника «Удинезе» Умара Соле — tutto mercato
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«Лидс Юнайтед» ведёт переговоры о трансфере французского центрального защитника «Удинезе» Умара Соле. Главный тренер английской команды Даниэль Фарке планирует приобрести 26-летнего футболиста в дополнение к Тарику Мухаремовичу из «Сассуоло», а не в качестве его альтернативы, сообщает Tutto mercato.

Руководство «Удинезе» оценивает трансфер французского игрока примерно в € 25 млн. При этом часть от этой суммы в случае сделки получит бывший клуб защитника австрийский «Зальцбург».

В минувшем сезоне-2025/2026 Умар Соле принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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