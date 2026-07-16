Канчельскис сравнил матч Англии и Аргентины в полуфинале ЧМ с главным шотландским дерби

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал итоги матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между командами Англии и Аргентины (1:2).

«Англия стала играть на удержание счёта, хотя это неправильно. Им не нужно было садиться в оборону. Следовало сделать какие-нибудь замены. В целом игра была хорошей — много борьбы, никто не хотел проигрывать. Чем-то напомнила мне матчи «Селтик» — «Рейнджерс». Англичанам где-то не повезло, Аргентина дотерпела. Хотя я думал, что дело дойдёт до пенальти. Месси был очень хорош. Даже если он находился далеко от ворот, возле него всегда были игроки — он отвлекал их внимание. В 39 лет играть на таком уровне — это здорово», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.