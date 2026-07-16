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Канчельскис сравнил матч Англии и Аргентины в полуфинале ЧМ с главным шотландским дерби

Канчельскис сравнил матч Англии и Аргентины в полуфинале ЧМ с главным шотландским дерби
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал итоги матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между командами Англии и Аргентины (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Англия стала играть на удержание счёта, хотя это неправильно. Им не нужно было садиться в оборону. Следовало сделать какие-нибудь замены. В целом игра была хорошей — много борьбы, никто не хотел проигрывать. Чем-то напомнила мне матчи «Селтик» — «Рейнджерс». Англичанам где-то не повезло, Аргентина дотерпела. Хотя я думал, что дело дойдёт до пенальти. Месси был очень хорош. Даже если он находился далеко от ворот, возле него всегда были игроки — он отвлекал их внимание. В 39 лет играть на таком уровне — это здорово», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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