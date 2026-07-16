«Ожидаемое чудо». Эдуард Мор — о матче Аргентины с Англией в полуфинале ЧМ-2026

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам полуфинального матча чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Аргентины. В прошедшей встрече победу со счётом 2:1 одержала южноамериканская команда.

— В очередной раз произошло ожидаемое чудо. Не покидало ощущение, что оно произойдёт. После замен англичан уже было ощущение, что сборная Аргентины не только сравняет счёт, но ещё и победит.

— Аргентинцы так эмоционально дожали соперника? Или всё‑таки тактическая ошибка Томаса Тухеля стала роковой?

— Безусловно, сложно критиковать тренера, который вывел свою сборную в полуфинал чемпионата мира. Но нельзя было бросать играть в футбол. Вот эти замены, где всё сломалось, никто не понимал куда бежать — англичане полностью отказались от контригры. Сборная Англии сломалась в первую очередь ментально. Это было видно по их действиям на футбольном поле. И Тухель с заменой Нико О’Райли и Дэна Бёрна морально добил команду. Он им показал, что мы уже здесь ни на что не рассчитываем в плане атаки и контроля мяча. Но, как показывает практика, против сборной Аргентины это не срабатывает. Была бы менее классная сборная или не было бы Месси у аргентинцев, это, возможно, бы прошло. Но здесь абсолютно заслуженная победа сборной Аргентины. Сказать, что им повезло, что они отскочили, язык не повернётся. Абсолютно заслуженная победа, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».