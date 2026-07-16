Стало известно, кто прокомментирует финал чемпионата мира — 2026

Роман Нагучев и Константин Генич будут комментаторами финального матча чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Испанцы вышли в финал ЧМ-2026, одержав победу над сборной Франции (2:0) на стадии 1/2 финала турнира. По ходу плей-офф подопечные Луиса де ла Фуэнте также одолели команды Бельгии (2:1), Португалии (1:0) и Австрии (3:0).

Аргентина в полуфинале оказалась сильнее Англии (2:1). На ранних стадиях плей-офф аргентинцы также переиграли Швейцарию (3:1 д. вр.), Египет (3:2) и Кабо-Верде (3:2).