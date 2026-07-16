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Нападающий сборной Марокко Браим Диас: мы вернёмся более сильными, более голодными

Нападающий сборной Марокко Браим Диас: мы вернёмся более сильными, более голодными
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Нападающий сборной Марокко Браим Диас высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Марокканцы прекратили участие в турнире, проиграв Франции в 1/4 финала со счётом 0:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Несколько дней назад наш путь на этом чемпионате мира закончился. Мы уходим с грустью, но на этом всё не заканчивается. Мы вернёмся более сильными, более голодными и с большим желанием продолжать бороться за нашу страну.

От всего сердца благодарю всех марокканских болельщиков за вашу безоговорочную поддержку. Вы были с нами на каждом шагу, и это так много значило. Лучшее ещё впереди", — написал Браим Диас на своей странице в социальной сети Х.

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